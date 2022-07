Ottawa présente une liste de prix pour le rachat d'armes à feu

Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi l'arrivée de quatre nouveaux ambassadeurs de l'équipe, qui se joindront à Yvan Cournoyer et Réjean Houle pour représenter officiellement l'organisation lors de matchs, d'évènements et d'autres initiatives dans la grande région de Montréal et ailleurs. Le membre du Temple de la renommée Guy Carbonneau, ...