Nouvelles normes proposées pour gérer la douleur pédiatrique, notamment «silencieuse»

L'Organisation de normes en santé a publié lundi un nouvel ensemble de directives pour aider le personnel hospitalier à gérer la douleur des enfants, en particulier les tout petits qui ne peuvent pas communiquer leurs souffrances.

Il s'agit de la première norme nationale au monde axée sur la douleur pédiatrique.

La docteure Samina Ali, urgentologue et chercheuse sur la douleur pédiatrique, souligne que les médecins ont cru pendant longtemps que le système nerveux des jeunes enfants était si peu développé que les bambins ne pouvaient pas ressentir ou se souvenir de la douleur.

Mais il est clair aujourd'hui que non seulement leur petit corps se souvient du traumatisme, mais on sait maintenant que la douleur peut avoir de graves répercussions sur leur développement à long terme.

La nouvelle norme proposée par l'Organisation de normes en santé établit un ensemble de conseils pour la gestion de la douleur des enfants, de la naissance jusqu’à l'âge adulte. Elle présente 34 recommandations «sur la manière de prodiguer des soins et d’offrir du soutien de manière équitable, à travers des pratiques fondées sur des données probantes et centrées sur la personne».

On recommande par exemple l'obligation de signaler les incidents lorsqu'un petit patient ressent une douleur évitable, non traitée et non gérée.

Agrément Canada et l'Organisation de normes en santé mettront gratuitement les lignes directrices à la disposition des hôpitaux et des travailleurs de la santé, mais les deux organismes espèrent qu'elles pourront un jour constituer la base des politiques et de la formation des professionnels de la santé.

L'Organisation de normes en santé, dont le siège est à Ottawa, est un organisme à but non lucratif regroupant des experts qui élaborent des normes et des programmes d’évaluation dans les services sociaux et de santé. Agrément Canada, en accordant des accréditations aux établissements, veille au respect des normes mondiales adoptées.

La Presse Canadienne