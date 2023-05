Boulet souhaite déposer sa réforme de l'industrie de la construction cet automne

Toujours à la recherche de nouvelles solutions pour libérer des lits d'hôpitaux et améliorer la qualité des soins, Québec lance lundi le déploiement du service d'hospitalisation à domicile. La première phase vise huit CISSS et CIUSSS de la grande région de Montréal et de Québec. Ces huit premiers territoires sanitaires devraient être en mesure ...