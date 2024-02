Ottawa annonce 15 millions $ supplémentaires dans la lutte contre le vol de véhicules

Le gouvernement fédéral a annoncé 15 millions $ supplémentaires dans la lutte contre le vol de véhicules. Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, en a fait l'annonce à Montréal mercredi.

Il était accompagné du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Mike Duheme, et du directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher.

Le ministre LeBlanc a indiqué que de cette somme, 9 millions $ seront versés aux services de police provinciaux, territoriaux et municipaux.

Un montant de 3,5 millions $ sera consacré au «partage d'information avec Interpol» afin d'améliorer les enquêtes pour retrouver les véhicules volés qui se retrouvent à l'étranger.

Le 7 février dernier, le gouvernement fédéral avait annoncé 28 millions $ supplémentaires pour la lutte contre l’exportation de véhicules volés au Canada.

Près de 6 millions $ seront consacrés à une amélioration du renseignement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et 3,5 millions $ pour augmenter les capacités d’inspecter les conteneurs, surtout dans les trains, 5,9 millions $ pour les inspections dans les ports, comme celui de Montréal, et 4 millions $ pour de nouvelles technologies.

Le gouvernement fédéral affirme qu’environ 90 000 voitures sont volées chaque année au Canada, ce qui entraîne des coûts d’environ 1 milliard $ pour les assurés et les contribuables canadiens.

Au Québec, il y a eu «trois fois plus» de dossiers de vols de véhicules ouverts l’an dernier par rapport à 2019, selon ce qu'a déclaré la directrice générale de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, au début du mois.

Elle avait expliqué que le port de Montréal est «le lieu de transit privilégié» pour l’exportation des véhicules volés en Ontario et au Québec et que la majorité des véhicules volés sont expédiés vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Une dizaine d'arrestations à Montréal

Mercredi, le SPVM a arrêté une dizaine d'individus soupçonnés d'appartenir à un réseau de vol de véhicules.

La mairesse Plante a indiqué, mercredi après-midi, que 55 véhicules ont été retrouvés lors de cette opération policière.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne