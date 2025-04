Mark Carney discutera des droits de douane avec ses homologues des provinces

Le premier ministre sortant du Canada, Mark Carney, discutera virtuellement avec ses homologues des provinces et des territoires, jeudi matin, au sujet des plus récents droits de douane imposés par le président des États-Unis, Donald Trump.

M. Carney rencontrera les premiers ministres provinciaux et territoriaux à 10 heures. Par la suite, il devrait dévoiler publiquement quelle sera la réponse du Canada aux droits de douane annoncés mercredi par M. Trump.

Le premier ministre du Québec, François Legault, participera à cette rencontre virtuelle. Il offrira sa propre réaction aux droits de douane américains en après-midi, lors d'un point de presse qui se tiendra à Montréal.

M. Trump a dévoilé mercredi un droit de douane de base de 10 % sur les importations en provenance de la plupart des pays et une longue liste de niveaux tarifaires auxquels seront soumis des dizaines de pays.

Selon une fiche d'information fournie par la Maison-Blanche, les marchandises importées aux États-Unis dans le cadre de l'Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique ne sont toujours pas soumises à des droits de douane.

Cependant, les importations hors du cadre de l'accord commercial continental seront frappées d'une surtaxe de 25 %.

M. Trump a également confirmé qu'il maintenait les droits de douane de 25 % annoncés précédemment sur les importations d'automobiles, qui s'ajouteront aux droits de douane de 25 % déjà en vigueur sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, y compris en provenance du Canada.

Le Canada et le Mexique demeurent sous la menace de droits de douane à l'échelle de l'économie que le président a liés au flux transfrontalier de fentanyl.

Au début du mois de mars, M. Trump a imposé – puis suspendu partiellement – des droits de douane généralisés de 25 % sur le Canada et le Mexique, ainsi qu'une surtaxe plus faible de 10 % sur l'énergie et la potasse.

Mercredi, M. Carney a affirmé que le régime tarifaire du président Trump va changer «le système du commerce international d'une manière fondamentale».

M. Carney a assuré que le Canada ripostera aux droits de douane américains en imposant des contre-mesures.

— Avec des informations de Kelly Geraldine Malone

La Presse Canadienne