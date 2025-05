Alerte: Carney rencontrera le président Trump mardi à Washington

Les négociations entre Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) reprennent encore une fois, mercredi, après avoir été interrompues en mars. Les deux parties ont confirmé l'information, précisant que deux jours de négociations ont été planifiés, mercredi et jeudi, en présence du médiateur. Ce n'est pas la ...