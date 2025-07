Santé Québec annonce la nomination du Dr Jean Longtin comme deuxième vice-président

Santé Québec a annoncé mardi la nomination du Dr Jean Longtin au poste de vice-président - Excellence clinique.

Dr Longtin devient ainsi le deuxième bras droit de la présidente et cheffe de la direction de Santé Québec, Genviève Biron, aux côtés de Maryse Poupart, qui occupe depuis la mi-avril le poste de vice-présidente - Opérations et Coordination Santé et services sociaux.

Rappelons qu'un peu plus de deux semaines après avoir remercié le vice-président exécutif de Santé Québec, Frédéric Abergel, Mme Biron avait décidé d'abolir ce poste en le scindant en deux rôles de vice-président exécutif.

Durant la pandémie de la COVID-19, Dr Longtin faisait partie des experts au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux pour aider à gérer la crise. Il était jusqu'à tout récemment sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada et vice-président du Laboratoire national de microbiologie à l'Agence de la santé publique du Canada.

«Il possède également une solide expertise dans le réseau de la santé et des services sociaux, acquise au CHU de Québec, où il pratique depuis 20 ans - tout d'abord comme pharmacien, puis comme médecin spécialiste», a mentionné dans un communiqué Mme Biron. Elle souligne que «son leadership et sa vision stratégique claire seront des atouts dans l'accompagnement quotidien des équipes cliniques» et «dans l'amélioration de l'accès».

«Je suis honoré de rejoindre Santé Québec à un moment aussi important pour le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Je serai à l'écoute des équipes cliniques et les soutiendrai afin qu'elles puissent livrer les meilleurs soins, dans un esprit de cogestion et de respect de leurs expertises. Je travaillerai à ce que les patients aient accès à des services de qualité, en temps opportun et de manière inclusive», a déclaré par voie de communiqué Dr Longtin.

Ce dernier sera responsable de la mise en œuvre et de la supervision, des orientations, des stratégies et des activités liées à l'encadrement et au développement des pratiques professionnelles, et ce, pour l'ensemble du réseau. Il devra aussi s'assurer de la qualité, la sécurité et l'éthique des soins ainsi que de la performance clinique et l'intégration des connaissances, entre autres.

—

Le contenu en santé de La Presse canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne