Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chef conservateur

Oléoducs: Poilievre veut que Carney permette des mises en chantier d'ici au 14 mars

durée 15h00
7 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le chef conservateur Pierre Poilievre met le gouvernement de Mark Carney au défi de permettre, d'ici au 14 mars, le début de la construction de deux oléoducs, d'une autoroute et d'un projet de gaz naturel liquéfié.

La date butoir évoquée par M. Poilievre est celle qui marquera le premier anniversaire de M. Carney en tant que premier ministre du Canada.

Plus précisément, les conservateurs souhaitent voir une autoroute construite dans le Cercle de feu, une région de l'Ontario connue pour ses ressources minières.

M. Poilievre estime que M. Carney peut respecter cette échéance tout en honorant son obligation de consulter adéquatement les communautés autochtones.

À son avis, le premier ministre se traîne les pieds puisqu'aucun projet d'intérêt national n'a encore été approuvé avec la nouvelle loi visant à accélérer la réalisation de telles initiatives.

«(Il a eu) assez de réunions, assez de paroles. Maintenant il faut passer aux actes», a dit M. Poilievre en point de presse à Calgary.

Le chef conservateur a aussi signalé l'intention de son parti de proposer sa propre législation à l'automne. Le projet de loi aura notamment pour but d'abroger des mesures législatives mises en place par l'ancien gouvernement libéral de Justin Trudeau, que les conservateurs qualifient d'anti-pipelines.

Parmi ces lois honnies par les troupes de M. Poilievre, on retrouve C-69, qui concerne des normes environnementales pour des projets d'exploitation de ressources naturelles. Les conservateurs veulent aussi annuler l'interdiction d'objets de plastique à usage unique.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des républicains critiquent le Canada pour la gestion des feux de forêt

Publié à 9h00

Des républicains critiquent le Canada pour la gestion des feux de forêt

De plus en plus de législateurs républicains interpellent le Canada en raison des incendies de forêt qui projettent de la fumée au-delà de la frontière internationale, jusque dans leurs États. «Si le Canada ne parvient pas à maîtriser ces incendies, il devra en assumer les conséquences, a déclaré le représentant du Wisconsin, Calvin Callahan, ...

LIRE LA SUITE
Karl Malenfant, l'ex-patron informatique de la SAAQ, s'exprime publiquement

Publié hier à 9h00

Karl Malenfant, l'ex-patron informatique de la SAAQ, s'exprime publiquement

L'ex-patron informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) estime que les audiences de la commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic construisent «un narratif» ne reflétant pas «la réalité de l'histoire SAAQ». Karl Malenfant a publié mardi un message sur le réseau LinkedIn, le jour même où il devait rencontrer à huis clos ...

LIRE LA SUITE
La riposte canadienne n'a pas été ajustée pour éviter des effets néfastes, dit Carney

Publié le 5 août 2025

La riposte canadienne n'a pas été ajustée pour éviter des effets néfastes, dit Carney

Le premier ministre Mark Carney justifie le fait qu'il n'a pas augmenté les droits de douane canadiens visant des marchandises américaines par sa volonté d'éviter de prendre des mesures de rétorsion qui ont des effets négatifs de notre côté de la frontière. «Nous avons toujours dit que nous appliquerons des tarifs là où ils auront un impact ...

LIRE LA SUITE