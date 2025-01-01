Reprise des audiences publiques de la commission d'enquête sur SAAQclic

La commission Gallant, chargée de faire la lumière sur les ratés du virage numérique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), reprend ses audiences publiques lundi matin, à Montréal.

La commission d'enquête sur la gestion de la modernisation informatique de la SAAQ, comprenant la plateforme SAAQclic, doit entendre de nouveaux témoins après une pause estivale de deux mois de ses travaux publics.

Les trois prochaines semaines auront une saveur toute politique, alors que d'anciens ministres, des ministres actuels et du personnel de cabinet ont été convoqués à témoigner.

La ministre actuelle des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que son prédécesseur, François Bonnardel, font notamment partie du nombre.

Jusqu'à présent, plus de 300 pièces ont été déposées et 45 témoins ont été entendus durant les audiences publiques de la commission présidée par le juge Denis Gallant.

En plus d'élus et d'ex-élus, il reste encore plusieurs autres acteurs clés à interroger, dont les anciens PDG Nathalie Tremblay et Éric Ducharme, qui a été limogé par le gouvernement Legault au début de l'été.

L'ex-vice-président aux technologies de l'information, Karl Malenfant, l'un des responsables du déploiement de la plateforme SAAQclic, n'a pas non plus encore témoigné publiquement, bien qu'il ait été rencontré à huis clos par la commission il y a deux semaines.

Rappelons que le virage numérique raté de la SAAQ devrait coûter aux contribuables au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon les calculs du Vérificateur général du Québec.

La commission doit siéger à Montréal au cours des trois prochaines semaines avant de retourner à Québec. Le commissaire doit remettre son rapport au plus tard le 15 décembre.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne