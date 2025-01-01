Commission Gallant: Trois membres du CA de la SAAQ ont claqué la porte

Alors que la commission Gallant bat son plein et que plusieurs révélations ont écorché la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), on apprend que le conseil d'administration de la société d’État a perdu trois de ses administrateurs dans les dernières semaines.

L’information, d’abord rapportée par Radio-Canada, a été confirmée par La Presse Canadienne jeudi.

Stéphanie Desforges a quitté ses fonctions au conseil d'administration (CA) le 8 août, Richard Gagnon, le 9 juillet et Louise Turgeon, le 21 juillet, indique le porte-parole de la SAAQ, Simon-Pierre Poulin, par courriel.

«La SAAQ traverse une période de transition importante, ce qui peut amener certains membres à réévaluer leur engagement. Ce type de roulement est courant dans les organisations en évolution», écrit-il.

On ajoute que la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec prévoit que le CA doit être composé d’au minimum neuf membres et qu’avec ces départs, il se situe actuellement à douze.

«La gouvernance de la SAAQ demeure solide et conforme aux meilleures pratiques du secteur public. (...) Les membres ne sont pas tenus de compléter leur mandat s’ils souhaitent quitter plus tôt. Cela fait partie du fonctionnement habituel des conseils d’administration», écrit Simon-Pierre Poulin.

La SAAQ est dans la tourmente depuis plusieurs mois.

La commission Gallant doit faire la lumière sur le fiasco SAAQclic qui devrait coûter au moins 1,1 milliard $, soit 500 millions $ de plus que prévu, selon le Vérificateur général du Québec.

Il y a trois semaines, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a affirmé qu’en date du 31 décembre dernier, la société d’État avait cumulé un déficit de 492 millions $.

Rappelons que le gouvernement a limogé le PDG de la SAAQ Éric Ducharme en juillet dernier. C’est la vice-présidente aux services aux assurés, Annie Lafond, qui occupe le poste de façon intérimaire.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne