SAAQ: Rodriguez réclame une tutelle par un organisme indépendant du gouvernement

L'opposition officielle a réclamé mardi une tutelle exercée par une firme indépendante sur la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le chef libéral Pablo Rodriguez estime en effet que le gouvernement caquiste est mal placé pour exercer une tutelle, puisqu'il est incapable lui-même de gérer les fonds publics.

En mêlée de presse mardi matin au parlement, M. Rodriguez s'est trouvé ainsi à contredire la position de son porte-parole aux Transports, Monsef Derraji, à ses côtés, qui exigeait que le gouvernement mette en tutelle la SAAQ.

M. Rodriguez a répondu qu'une tutelle à l'externe était maintenant la position du chef.

Le PLQ a par la suite fait savoir que des discussions avaient déjà lieu au sein de l'aile parlementaire sur la tutelle qui devrait être mise en place et les mécanismes qui existaient.

La commission d'enquête présidée par le juge Denis Gallant examine maintenant depuis plusieurs semaines le fiasco SAAQclic, le virage numérique dans lequel la société d'État est empêtrée depuis plusieurs années.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne