François Bonnardel sera exclu du prochain conseil des ministres

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ne fera pas partie du nouveau conseil des ministres qui sera dévoilé mercredi par le premier ministre François Legault.

Plusieurs médias ont rapporté mardi matin que M. Bonnardel perdrait sa place autour de la table décisionnelle. Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a confirmé que M. Legault lui avait fait part de sa volonté de «rajeunir son équipe».

M. Bonnardel se dit «extrêmement déçu de la tournure des événements», puisque, de son propre aveu, il souhaitait demeurer au sein du conseil des ministres.

M. Bonnardel rappelle qu'il avait fait savoir qu'il comptait se représenter aux élections de 2026. Mardi, il souligne seulement qu'il a «la ferme intention de continuer à représenter les citoyens de Granby jusqu’à la fin du mandat».

Il s'agit de la quatrième place qui se libère au sein du conseil des ministres en vue du remaniement.

La semaine dernière, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé sa démission pour se lancer dans la campagne à la mairie de Saguenay.

Lundi, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a confirmé qu'elle ne sera pas candidate aux élections de 2026. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, aurait aussi fait savoir qu'il ne se représentera pas l'an prochain.

M. Legault souhaite brasser les cartes de son conseil des ministres et y apporter du sang neuf afin de donner un nouveau souffle à son gouvernement, de plus en plus impopulaire, à un peu plus d'un an des prochaines élections générales.