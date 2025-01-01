Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fiasco du virage numérique

SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

durée 18h00
9 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi prochain en raison d'une quantité trop importante d'informations à traiter à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon Tremblay, a expliqué mardi après-midi que cette décision avait amené «une nouvelle masse d'informations».

Les équipes de la commission ont commencé à recevoir l'intégralité des boîtes de courriels de témoins clés, après que la SAAQ a choisi à la fin août de renoncer à invoquer le secret professionnel de ses avocats en lien avec les enquêtes pour le projet informatique CASA.

Un travail de tri doit être effectué afin d'identifier les nouvelles informations et ce que la commission a déjà en sa possession, a indiqué Me Tremblay.

«On se retrouve avec une quantité incommensurable de doublons. Il nous devient donc nécessaire de bien cibler nos prochaines actions afin d'être efficient dans nos travaux et de respecter l'intégrité de nos enquêtes», a-t-il déclaré.

Me Tremblay a souligné la «bonne collaboration» de la SAAQ pour identifier les éléments nouveaux.

Les audiences devraient reprendre lundi prochain à Québec.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Drainville remet en question les cibles de réduction de GES du Québec

Publié à 18h00

Drainville remet en question les cibles de réduction de GES du Québec

Le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, est prêt à revoir les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) du Québec. Rappelons que conformément aux ententes internationales, le Québec s’est engagé à réduire d’ici à 2030 de 37,5 % ses émissions de GES, par rapport au niveau de 1990. Mais en mêlée de presse peu après ...

LIRE LA SUITE
Remaniement ministériel : des changements, mais peu de nouveaux visages

Publié à 15h00

Remaniement ministériel : des changements, mais peu de nouveaux visages

Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, François Legault, a finalement révélé qui de son équipe siégerait à son nouveau conseil des ministres. Plusieurs changent simplement de ministère, d'autres ont perdu leur titre, et on y retrouve que quelques nouveaux venus.   À un an des prochaines élections provinciales, M. Legault a pris la décision ...

LIRE LA SUITE
Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Publié à 9h00

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

C'est mercredi après-midi que le premier ministre François Legault procédera à son très attendu remaniement ministériel. M. Legault promet depuis le début de l'été de procéder à un remaniement, dans l'espoir de donner un nouveau souffle à son gouvernement. Ce brassage de cartes arrive à un peu plus d'un an des prochaines élections générales, ...

LIRE LA SUITE