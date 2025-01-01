Nous joindre
Budget fédéral

Alerte: le DPB prévoit une forte hausse du déficit, à 68,5 milliards $

durée 18h00
25 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le directeur parlementaire du budget (DPB) s’attend à ce que le prochain budget de l’automne révèle une forte augmentation du déficit annuel d’Ottawa, qui passera de 51,7 milliards $ l’an dernier à 68,5 milliards $ cette année.

Le DPB par intérim, Jason Jacques, prévoit également dans un nouveau rapport que le ratio dette fédérale/PIB ne diminuera plus à moyen terme, ce qui constituait auparavant un point d’ancrage budgétaire clé pour le gouvernement fédéral.

Plus de détails à venir.

 

