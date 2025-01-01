Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Négociations avec les médecins spécialistes

Legault accuse les médecins de «prendre en otage les étudiants et la population»

durée 09h00
26 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault exhorte les médecins à cesser de «prendre en otage les étudiants et la population».

«Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas plus avancé dans les négociations, donc l'appel que je fais, encore une fois, aux deux syndicats de médecins et au négociateur en chef d'un des deux syndicats, qui est Lucien Bouchard, c'est de venir négocier, de proposer s'il le faut des nouvelles solutions, mais d'arrêter de refuser toutes les solutions et de défendre seulement le statu quo», a-t-il déclaré mercredi, à Gatineau, en marge de l'inauguration de la nouvelle maison des aînés et alternative de Masson-Angers.

Au cours de sa tirade de plus de trois minutes, le premier ministre du Québec a assuré qu’il réussira là où ses prédécesseurs ont échoué.

«Notre objectif, ce n'est pas de faire une bataille pour faire une bataille, c'est qu'enfin on ait un gouvernement qui règle le dossier. Tous les gouvernements qui se sont succédé, que ce soit le gouvernement du Parti québécois de Lucien Bouchard, de Pauline Marois, libéral de Jean Charest, de Philippe Couillard, qui était médecin, tous les gouvernements ont reculé devant les deux syndicats de médecins. Il est temps qu'on offre aux Québécois l'accès aux services», a affirmé M. Legault.

Le chef caquiste a invité une nouvelle fois la Fédération des médecins omnipraticiens et la Fédération des médecins spécialistes à s’asseoir à la table des négociations.

«Depuis des mois, les deux syndicats refusent de discuter, refusent de négocier, puis là, ils menacent, pas juste menacent, ils disent aux étudiants en médecine, on ne vous donnera plus de cours. Ça n'a pas de bon sens! Je ne peux pas croire que les syndicats vont continuer de prendre en otage les étudiants et la population», a-t-il dénoncé.

Sébastien Auger, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La CAQ recule sur l'interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

Publié à 12h00

La CAQ recule sur l'interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

Le gouvernement Legault recule sur l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, annule ainsi la décision de son prédécesseur, Benoit Charette. Cette réglementation visait à ne vendre que des véhicules 100 % électriques en 2035 afin de réduire les émissions de gaz ...

LIRE LA SUITE
Alerte: le DPB prévoit une forte hausse du déficit, à 68,5 milliards $

Publié hier à 18h00

Alerte: le DPB prévoit une forte hausse du déficit, à 68,5 milliards $

Le directeur parlementaire du budget (DPB) s’attend à ce que le prochain budget de l’automne révèle une forte augmentation du déficit annuel d’Ottawa, qui passera de 51,7 milliards $ l’an dernier à 68,5 milliards $ cette année. Le DPB par intérim, Jason Jacques, prévoit également dans un nouveau rapport que le ratio dette fédérale/PIB ne ...

LIRE LA SUITE
Le progiciel de SAP n'était pas le bon véhicule pour le projet SAAQclic

Publié hier à 15h00

Le progiciel de SAP n'était pas le bon véhicule pour le projet SAAQclic

Dès le départ, le choix du progiciel SAP pour réaliser le projet SAAQclic était voué à des dépassements de coûts parce qu’il n’était clairement pas adapté aux besoins de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et nécessiterait des ajustements majeurs. Michel Dumas, l’ex-PDG de LGS, la filiale d’IBM qui développait le projet pour la ...

LIRE LA SUITE