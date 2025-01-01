La FMOQ reporte son boycottage de l'enseignement

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) reporte au 4 octobre son boycottage de l'enseignement et soumet une contre-proposition de médiation au gouvernement Legault.

C'est ce que la FMOQ a annoncé lundi matin sur les réseaux sociaux en en précisant que «le (boycottage) des activités médico-administratives se poursuit» et que « la Fédération exige toujours le retrait du PL106».

Il y a deux semaines, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a appelé ses membres à cesser de participer aux activités médico-administratives qui n'ont pas d'effets directement sur les patients.