Les projets en TI plus susceptibles de subir des dépassements de coûts, dit un expert

Les projets en technologies de l'information (TI) comportent un risque «beaucoup plus élevé» en matière de coûts par rapport à d'autres domaines d'activité, selon un expert de l'Université Oxford.

Un projet informatique sur cinq dépasse en moyenne son budget de 450 %, a avancé mardi le professeur émérite, Bent Flyvbjerg, devant la commission Gallant, qui est chargée d'enquêter sur le fiasco SAAQclic.

Selon M. Flyvbjerg, les décideurs qui souhaitent aller de l'avant avec un projet en TI doivent se demander s'ils sont prêts à prendre le risque de faire partie de cette statistique.

«Pouvons-nous nous permettre un risque sur cinq d'avoir un dépassement de coûts de 450 %?», a-t-il dit. Si la réponse est non, l'organisation doit abandonner l'idée ou trouver des moyens de diminuer cette éventualité, a indiqué l'expert en mégaprojets.

D'après M. Flyvbjerg, tant les entreprises privées que les gouvernements oublient de se poser une telle question avant de se lancer dans un projet informatique.

«Le risque ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Il vous frappera plus tard. (...) C'est ce que nous voyons sans cesse, partout dans le monde, des personnes et des organisations se retrouver dans des situations très difficiles parce qu'elles n'ont pas compris le risque, parce qu'elles n'ont pas géré le risque», a-t-il soutenu.

Le professeur a énuméré les différents facteurs pouvant expliquer pourquoi les projets en TI sont plus risqués par rapport à d'autres. Il a notamment pointé le fait que le domaine informatique existe depuis moins longtemps que d'autres types de secteurs, comme la construction d'immeubles, et ne compte donc pas sur une «maturité» aussi importante.

L'universitaire est notamment connu pour le livre «How Big Things Get Done», coécrit avec Dan Gardner.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne