Suite à l'adoption de la Loi 2

Alerte: Lionel Carmant quitte son poste de ministre

durée 12h00
30 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant annonce sa démission en tant que ministre, dans la foulée de l'adoption de la loi spéciale changeant la rémunération des médecins.

M. Carmant, lui-même médecin, demeurera député de Taillon.

Sa fille, Laurence Carmant, également médecin, avait publié une lettre ouverte critiquant la réforme du gouvernement Legault.

Plus de détails à venir.

 

