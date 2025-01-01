Nomination de Sonia Bélanger: les syndicats dans la Santé prêts à collaborer

Les syndicats dans la Santé accueillent la nomination de Sonia Bélanger avec une main tendue et une dose d'espoir.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui représente la majorité des infirmières et infirmières auxiliaires, note que la nouvelle ministre de la Santé est infirmière de formation. L'organisation syndicale espère que sa connaissance du milieu se reflétera dans les orientations qu'elle donnera au ministère.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) dit l'accueillir avec un «esprit de collaboration», en espérant que la nouvelle ministre «freinera la centralisation et la privatisation» dans le réseau de la santé.

La Fédération de la santé, affiliée à la CSQ, souhaite que la nouvelle ministre jouisse de la latitude nécessaire pour prendre les décisions qui s'imposent.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne