Les ministres qui voudront se porter candidat devront abandonner leurs fonctions

La relève de la CAQ souhaite une course à la chefferie «transparente»

durée 15h00
19 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

La Commission de la relève de la Coalition avenir Québec (CAQ) souhaite une course à la chefferie «transparente, engageante et à la hauteur de l’importance du moment», à la suite de l'annonce de la démission du premier ministre François Legault, la semaine dernière.

Dans une lettre ouverte transmise dimanche soir, signée par le président de la Commission de la relève de la CAQ, William Denis, la relève du parti remercie M. Legault et partage ses demandes en vue de l'élection d'un nouveau chef.

«Cette course doit permettre aux candidats de présenter clairement leurs idées et leurs priorités, de confronter leurs propositions avec respect et rigueur, et d’offrir aux membres l’occasion de choisir, en pleine connaissance de cause, l’avenir de notre famille politique», peut-on lire dans le document.

«Comme l’a noté M. Legault, malgré ces avancées, le Québec fait toujours face à de grands défis», a souligné l'organisation, après avoir évoqué des progrès sur des enjeux «tant économiques qu’identitaires» sous le leadership de M. Legault.

La Commission fait valoir qu'elle partagera «prochainement» sa vision pour l'avenir de la CAQ. «Une vision résolument tournée vers l’avenir, qui abordera avec lucidité les enjeux qui touchent notre génération», a-t-elle écrit.

Les règles de la course à la chefferie de la CAQ doivent être dévoilées prochainement. On sait déjà que les ministres qui voudront se porter candidats devront abandonner leurs fonctions par souci d'équité.

La Presse Canadienne

