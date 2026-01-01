Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Changements radicaux

Le gouvernement fédéral veut créer 125 000 emplois dans l'industrie militaire

durée 12h00
16 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral compte apporter des changements radicaux à sa manière d'appuyer l'industrie militaire au Canada afin de réduire sa dépendance excessive envers les États-Unis.

Le gouvernement devait annoncer cette semaine sa stratégie, mais il a repoussé l'annonce à la semaine prochaine à cause de la tuerie de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, même si des médias en ont déjà publié des éléments.

Cette stratégie de 6,6 milliards $ vise à aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à percer dans l'industrie militaire et à réorienter les décisions en matière de dépenses afin de donner la priorité aux équipements fabriqués au Canada.

Le document affirme qu'elle permettra de créer 125 000 emplois et promet de restructurer la politique d'avantages technologiques industriels d'Ottawa, qui détermine la manière dont le gouvernement évalue les entreprises lorsqu'elles soumissionnent pour des contrats en fonction de leur contribution à l'économie canadienne.

Tout cela intervient alors que le gouvernement fédéral s'apprête à augmenter rapidement ses dépenses de défense afin de respecter ses engagements envers l'OTAN, un objectif auquel travaille l'ensemble de l'alliance après des années de menaces belliqueuses de la part du président américain Donald Trump.

La stratégie devait initialement être publiée au début de l'automne dernier, puis Ottawa s'était engagé publiquement à la rendre publique avant Noël, mais le gouvernement a finalement dépassé son propre délai de plus d'un mois.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un ancien responsable américain optimiste quant au renouvellement de l’ACEUM

Publié le 12 février 2026

Un ancien responsable américain optimiste quant au renouvellement de l’ACEUM

Un ancien fonctionnaire du département d’État américain se dit optimiste quant au renouvellement de l’accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique (ACEUM). Edward Fishman, auteur de «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare» (Points d’étranglement: la puissance américaine à l’ère de la guerre ...

LIRE LA SUITE
Québec reporte d'un an l'implantation du nouveau programme d'enseignement du français

Publié le 11 février 2026

Québec reporte d'un an l'implantation du nouveau programme d'enseignement du français

Québec recule dans sa volonté d’implanter à toute vitesse le nouveau programme de français au primaire et au secondaire. La ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, a fait part mardi du report d’un an de l’implantation de ce nouveau programme, annoncé par son prédécesseur Bernard Drainville en août 2025. Le milieu de l’éducation n’avait pas caché ...

LIRE LA SUITE
PL15: le Collège des médecins se réjouit des pouvoirs donnés à d'autres professions

Publié le 11 février 2026

PL15: le Collège des médecins se réjouit des pouvoirs donnés à d'autres professions

Le projet de loi 15 donnera un peu plus de pouvoirs à certains professionnels de la santé, comme les infirmières et les sages-femmes. Le Collège des médecins du Québec (CMQ) applaudit dans son ensemble le PL15. Il insiste toutefois pour que des règlements précisent les conditions requises de ces nouvelles pratiques, comme la formation. Les ...

LIRE LA SUITE