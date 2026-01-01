Hausse du prix de l'essence: Drainville s'engage à redonner de l'argent aux Québécois

S'il est élu chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville promet de redonner aux Québécois l'argent supplémentaire perçu par le gouvernement en raison de la flambée du prix de l'essence.

Dans un message publié mardi matin sur les réseaux sociaux, M. Drainville a rappelé que, chaque fois que le prix à la pompe augmente, le gouvernement voit ses recettes tirées des taxes sur l'essence augmenter.

M. Drainville a soutenu que, selon lui, «cet argent appartient aux Québécois».

Si les membres de la CAQ le choisissent comme nouveau chef, M. Drainville compte calculer combien d’argent supplémentaire l’État a encaissé en raison de la hausse du prix de l’essence et retourner cette somme «directement dans la poche des Québécois».

«Il existe plusieurs façons de retourner cet argent aux Québécois. Cela pourrait prendre la forme d'un chèque, d'un crédit d'impôt ou d'une mesure équivalente qui remet de l'argent dans la poche des gens», a-t-il expliqué.

La guerre en Iran, qui a commencé le 28 février avec des frappes menées par Israël et les États-Unis, a fait bondir le prix du pétrole brut, ce qui s'est répercuté sur le prix à la pompe.

À Montréal, lundi, de nombreuses stations-service affichaient l'essence à 176,9 cents le litre d'ordinaire, une augmentation d'environ 20 cents le litre en moins d’une semaine.

M. Drainville affronte Christine Fréchette dans la course à la direction de la CAQ. La personne qui sera choisie pour succéder à François Legault le 12 avril prendra de facto la tête du gouvernement caquiste.