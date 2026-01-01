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Ex-ministre de la Santé

Dubé est bienvenu mais à certaines conditions, dit Legault

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31 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

L'ex-ministre Christian Dubé est bienvenu à la Coalition avenir Québec (CAQ), mais à certaines conditions.

C'est ce qu'a laissé entendre le premier ministre sortant François Legault, mardi, en marge d'une annonce économique à Beaupré.

Ancien ministre de la Santé et homme de confiance de M. Legault, M. Dubé a claqué la porte du parti en décembre dernier et siège désormais comme député indépendant.

Le chef caquiste venait de renoncer à de larges pans coercitifs de la réforme que M. Dubé avait fait adopter, en raison de la colère des médecins omnipraticiens.

En mêlée de presse mardi, M. Legault a indiqué qu'il n'avait pas vraiment de contacts avec M. Dubé.

Le chef caquiste a ajouté qu'il était de nouveau bienvenu dans le parti, mais qu'il faut comprendre que c'est une équipe et s'il est d'accord avec la nouvelle entente avec les médecins, il pourra alors être réintégré.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

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