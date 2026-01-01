Gilles Bélanger rencontrera Santé Québec pour aborder un potentiel report du DSN

Il y a plusieurs enjeux entourant le Dossier santé numérique (DSN) qui préoccupent le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger. Il rencontrera Santé Québec la semaine prochaine pour discuter si oui ou non il serait préférable de reporter son déploiement qui est prévu le 9 mai.

«Nous aurons des rencontres la semaine prochaine, et peut-être qu'on décidera de reporter, peut-être pas», a dit M. Bélanger, vendredi, précisant qu'il a des rencontres chaque semaine avec Santé Québec.

«Ma collègue [la ministre de la Santé] Sonia Bélanger et moi, on est là pour informer au niveau des enjeux, des risques ou des éléments de réponse. Et si on n'a pas réponse à toutes nos questions, notre recommandation va être de ne pas aller de l'avant le 9 [mai]», a expliqué M. Bélanger en mêlé de presse, en marge du congrès Première ligne en santé (PLS).

La vice-présidente aux technologies de l'information chez Santé Québec, Erika Bially, qui était aussi présente au congrès PLS, a été ferme sur la date du 9 mai. Elle soutient que tout est en place pour faire le lancement du DSN de façon sécuritaire.

Le ministre Bélanger s'inquiète notamment de la protection des données en santé des Québécois, puisque c'est une entreprise américaine, Epic Systems, qui est chargée d'implanter le DSN.

«Nous, on va demander la démonstration de chaque ministère ou organisme lorsqu'ils font une transformation numérique, de nous démontrer que les données sensibles sont protégées», a-t-il soutenu.

Mme Bially a rappelé que les données du réseau de la santé québécois, dont celles des patients, seront hébergées au Canada.

Le DSN est un projet majeur qui transformera le système de la santé en délaissant le papier et en regroupant les systèmes informatiques. Toutes les données cliniques des patients seront accessibles à un seul endroit, ce qui facilitera grandement le travail des médecins et autres professionnels de la santé.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne