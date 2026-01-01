Un premier bain de foule pour la première ministre désignée, Christine Fréchette

Au lendemain de son élection à la tête de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette vivra sa première journée complète en tant que première ministre désignée du Québec, lundi.

Mme Fréchette, qui est députée de Sanguinet, a été choisie par les membres caquistes pour succéder à François Legault. Son seul rival dans la course était le député de Lévis, Bernard Drainville.

Selon son horaire officiel, Mme Fréchette amorcera la journée de lundi à Trois-Rivières, où elle ira à la rencontre de citoyens lors d’un bain de foule. Le ministre du Travail et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, sera notamment à ses côtés.

Par la suite, elle se déplacera vers Québec, où elle rencontrera le secrétaire général du gouvernement, David Bahan, en début d'après-midi. Le secrétaire général dirige le ministère du Conseil exécutif, dont la mission est d'assister la personne qui occupe la fonction de premier ministre.

Puis, en fin de journée, Mme Fréchette se présentera devant les médias pour répondre aux questions des journalistes.

En succédant à François Legault, Christine Fréchette deviendra la deuxième femme première ministre du Québec, après Pauline Marois, qui a gouverné entre 2012 et 2014.

La nouvelle première ministre aura trois semaines pour arriver en poste et composer son équipe, puisque la session parlementaire est prorogée jusqu'au 5 mai.

La date de son assermentation officielle comme première ministre n'a toujours pas été confirmée. Idem pour la date de l'annonce de la composition de son conseil des ministres.

Élue députée en 2022, Mme Fréchette a connu une ascension rapide à Québec. Après avoir piloté l'important dossier de l'immigration, elle a succédé à Pierre Fitzgibbon comme «superministre» de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en 2024.

Comme première ministre, un autre défi de taille attend Mme Fréchette: celui de replacer la CAQ dans les bonnes grâces des électeurs en prévision des prochaines élections, qui sont prévues en octobre.

Selon le dernier coup de sonde mené par la firme Léger pour le compte de Québecor, la CAQ ne récolterait que 13 % des appuis, loin derrière le Parti québécois et le Parti libéral du Québec.