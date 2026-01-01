Voici le conseil des ministres de Christine Fréchette

Par La Presse Canadienne

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La première ministre Christine Fréchette a présenté, mardi, un conseil des ministres formé de 29 ministres, soit 17 hommes et 12 femmes. Le voici:

Christine Fréchette, première ministre

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et vice-premier ministre

Eric Girard, ministre des Finances, responsable des Infrastructures

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation, leader parlementaire adjointe du gouvernement

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, responsable de la Stratégie maritime

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, responsable des Aînés et des Proches aidants

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, responsable des Affaires constitutionnelles

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, responsable de la Francophonie canadienne, de la Laïcité, des Institutions démocratiques, de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Jean Boulet, ministre du Travail, responsable des Relations canadiennes

François Bonnardel, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, leader parlementaire du gouvernement

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, responsable de la Condition féminine

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

Catherine Blouin, ministre de la Famille

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et de la Lutte contre le racisme

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, responsable de la région de la Capitale-Nationale

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, délégué aux Régions

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

Daniel Bernard, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Participent également au Conseil des ministres: Yves Montigny, président du caucus, et François Jacques, whip en chef.

La Presse Canadienne