Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour soutenir les entreprises

Ottawa lance un fonds de 25 G$ pour l’économie canadienne

durée 11h00
27 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé, ce lundi 27 avril, la création du « Fonds pour un Canada fort », un fonds souverain doté d’une contribution initiale de 25 milliards de dollars, destiné à investir dans des projets et entreprises stratégiques à travers le pays.

Présentée comme une réponse à un contexte économique mondial jugé incertain, cette initiative vise à renforcer l’économie canadienne en soutenant notamment des projets liés à l’énergie, aux infrastructures, aux minéraux critiques et à l’agriculture.

Le fonds doit également permettre d’améliorer les chaînes d’approvisionnement et d’ouvrir de nouveaux marchés.

Pour les régions comme Chaudière-Appalaches, où plusieurs entreprises sont actives dans les secteurs manufacturier, énergétique ou du transport, ces investissements pourraient se traduire par des occasions de développement, notamment à travers des projets d’envergure ou des partenariats avec le secteur privé.

Le fonds investira aux côtés d’acteurs privés et internationaux, avec l’objectif de générer des revenus qui seront réinjectés afin d’en assurer la croissance à long terme. Le gouvernement prévoit également offrir, dans les prochains mois, un produit d’investissement destiné au grand public, permettant aux citoyens de participer directement à ces projets.

« Le nouveau gouvernement du Canada donne le coup d’envoi à une série de projets d’intérêt national […] Grâce au Fonds pour un Canada fort, les Canadiennes et les Canadiens auront la possibilité de profiter directement de ces retombées », a déclaré le premier ministre.

De son côté, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a indiqué que ce fonds vise à soutenir la croissance économique et la création d’emplois, tout en maintenant la compétitivité du pays.

La création officielle du fonds doit être précisée lors de la mise à jour économique du printemps, prévue ce mardi 28 avril. D’autres détails concernant sa structure, sa gouvernance et ses modalités d’investissement seront dévoilés au cours des prochains mois.

À terme, Ottawa souhaite faire de ce fonds un levier majeur pour financer des projets structurants et renforcer l’autonomie économique du Canada.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fréchette entame une première mission à l'étranger à titre de cheffe de gouvernement

Publié hier à 18h00

Fréchette entame une première mission à l'étranger à titre de cheffe de gouvernement

Alors que Washington est sens dessus dessous à la suite de ce qui semble être une autre tentative d’assassinat visant le président Trump, la première ministre Christine Fréchette entreprendra lundi sa première mission à l’étranger dans la capitale américaine. Elle participera à une série de rencontres, à deux mois à peine du début des ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement doit présenter de bons résultats dans son énoncé économique, dit Page

Publié hier à 15h00

Le gouvernement doit présenter de bons résultats dans son énoncé économique, dit Page

Le gouvernement fédéral n'aura pas le choix de tenter de montrer les effets positifs de son programme lorsqu'il présentera cette semaine son énoncé économique printanier, croit celui qui fut le premier directeur parlementaire du budget du Canada. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que le gouvernement déposera mardi ...

LIRE LA SUITE
Ottawa met fin à la priorité des commissionnaires sur les marchés publics

Publié le 24 avril 2026

Ottawa met fin à la priorité des commissionnaires sur les marchés publics

Le plus grand employeur de vétérans du secteur privé au Canada demande au gouvernement libéral de ne pas mettre fin à un droit de priorité dans les marchés publics fédéraux qui lui garantit la priorité pour les services de gardiennage. Le Corps canadien des commissionnaires poursuit le gouvernement fédéral en justice pour la perte de ce droit de ...

LIRE LA SUITE