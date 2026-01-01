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Nommée par Mark Carney

Louise Arbour sera la prochaine gouverneure générale

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6 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a nommé mardi Louise Arbour, ancienne juge à la Cour suprême, au poste de prochaine gouverneure générale du Canada, la saluant comme une défenseuse de longue date des droits de l'homme.

Cette ancienne juriste accomplie est parfaitement bilingue et a occupé les fonctions de haute-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies et de procureure générale à La Haye.

Âgée de 79 ans, Mme Arbour a été procureure générale des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et est entrée dans l'histoire en devenant la première à inculper un chef d'État en exercice, le président Slobodan Milosevic, pour crimes contre l'humanité.

Originaire de Montréal, elle a également obtenu la première condamnation pour génocide depuis l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, et a été la première à poursuivre des agressions sexuelles en tant que crimes contre l'humanité.

La Presse Canadienne

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