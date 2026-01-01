Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Programme de l'expérience québécoise

Christine Fréchette s'est fait questionner sur le PEQ par un député français

durée 12h00
20 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

En mission à Paris, la première ministre Christine Fréchette s’est fait questionner sur le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) par un député français.

Cette question a été posée dans le cadre d’une rencontre entre la première ministre québécoise et la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet.

«Chaque député a eu une intervention dans le cadre de la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale ce matin. Il y a un des députés qui est intervenu sur cette question (...) pour connaître mon positionnement en lien avec le PEQ», a relaté la première ministre en entrevue avec La Presse Canadienne mardi à Paris.

Ce programme, considéré comme une voie rapide pour la résidence permanente pour les immigrants temporaires, a été stoppé par le ministre Jean-François Roberge en novembre 2025. Cette décision a provoqué une levée de boucliers un peu partout dans la province.

«J'ai réitéré ce que j'ai dit lors de la course à la chefferie et depuis mon assermentation, à savoir qu'on va réactiver le Programme de l’expérience québécoise dans le respect de nos seuils d'immigration», a expliqué Christine Fréchette, mardi.

Québec a fixé ses seuils à 45 000 nouveaux résidents permanents par année.

La première ministre a assuré qu’il n’y avait eu aucune pression de la France pour la réouverture du PEQ.

Mme Fréchette a refusé de dire à quel moment le programme serait rouvert, affirmant simplement qu’il y aurait une date «bientôt».

«C'est des administrations à activer différemment. Donc c'est sûr que ça demande un délai. On ne peut pas juste énoncer quelque chose et penser que le lendemain matin, c’est réalité», a-t-elle soutenu.

Il s’agissait de la dernière journée de mission à Paris pour la première ministre québécoise. Christine Fréchette a remis l’Ordre national du Québec à Paul de Sinety, délégué général à la langue française et aux langues de France, à la résidence officielle du Québec à Paris.

Elle a aussi rencontré la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse. Elles ont discuté de l’intégration de l’intelligence artificielle dans la fonction publique, de la place des femmes en politique et… de hockey!

Lundi, Christine Fréchette a rencontré le président français, Emmanuel Macron. Avant leur entretien, ce dernier a affirmé que le Québec pouvait aider la France dans «beaucoup de domaines», comme «la recherche», «l’IA» ou encore la «stratégie».

Elle a aussi eu un entretien avec son homologue français, Sébastien Lecornu.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La loi sur la frontière va faire l'objet d'un recours constitutionnel

Publié le 15 mai 2026

La loi sur la frontière va faire l'objet d'un recours constitutionnel

Le terrain est en train d'être préparé pour un recours constitutionnel de la nouvelle loi sur l'immigration du gouvernement fédéral, qui fixe des délais quant à la durée pendant laquelle une personne peut rester au Canada avant de présenter une demande d'asile. L'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés a indiqué avoir ...

LIRE LA SUITE
Transformation numérique: l'AMP invite Québec à faire le ménage

Publié le 14 mai 2026

Transformation numérique: l'AMP invite Québec à faire le ménage

L’Autorité des marchés publics (AMP) dresse un constat sévère sur la manière dont sont gérés les projets publics de transformation numérique au Québec. Dans un rapport de 84 pages publié jeudi, l’AMP présente les conclusions de ses analyses de 11 projets de transformation numériques réalisés entre 2010 et 2025 et celles-ci sont claires: le ...

LIRE LA SUITE
Hydro-Québec pourrait atteindre ses cibles d'investissements plus tôt

Publié le 14 mai 2026

Hydro-Québec pourrait atteindre ses cibles d'investissements plus tôt

Le premier ministre fédéral, Mark Carney, laisse entendre qu'Hydro-Québec pourrait bien atteindre ses cibles d'investissements prévues d'ici 2035 plus rapidement grâce à un crédit d'impôt du gouvernement du Canada. «Ça change les économies, les rendements pour Hydro-Québec et c'est un grand incitatif pour accélérer cet investissement», a dit ...

LIRE LA SUITE