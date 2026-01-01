Tarification de l'eau: le Québec est mûr pour une réflexion

Le Québec est mûr pour une réflexion sur l'utilisation de l'eau potable et sa tarification.

C'est ce qu'a laissé entendre jeudi le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin.

En commission parlementaire, il a évoqué des exemples où le recours à des compteurs d'eau avait permis de réduire de façon importante la consommation d'eau, ce qui avait permis d'éviter d'agrandir l'usine de filtration.

Le gouvernement va par ailleurs lancer bientôt une campagne sur l'utilisation de l'eau potable, a fait savoir le ministre.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne