Québec investit 1 milliard $ pour le maintien d'infrastructures municipales d'eau

Le gouvernement Fréchette annonce qu'il investira un milliard $ sur dix ans pour aider les municipalités dans la réfection et la modernisation de leurs infrastructures en eau.

Le ministre des Finances, Eric Girard, et le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, en ont fait l'annonce mardi, à l'occasion des États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales.

En mêlée de presse à Québec, M. Girard a convenu que cela ne «résoudra pas tous les problèmes», mais selon lui, il s'agit d'un «geste significatif» pour aider les villes.

Le ministre a souligné que le gouvernement du Québec avait bien accueilli les 10 milliards $ accordés récemment par Ottawa, mais il souligne que cela «ne comble pas l'entièreté de la demande».

«Est-ce que ça va prendre d'autres sommes? Oui», a-t-il soutenu.

Le gouvernement n'a pas précisé comment le financement serait octroyé aux municipalités pour leurs infrastructures en eau.

Dans un communiqué, Québec souligne qu'il a investi de manière soutenue depuis six ans dans les infrastructures publiques et qu'il modifiera sa stratégie pour s'assurer que les sommes aient réellement un effet sur les actifs.

Le gouvernement vise à disposer de données plus fiables sur l'état des infrastructures, fixera des objectifs sur le déficit de maintien d'actifs et s'assurera de prioriser les projets plus pressants.

«Aujourd'hui, nous allons plus loin en nous dotant d'une approche qui nous permettra de mieux mesurer l'état de nos infrastructures, de renforcer nos mécanismes de gestion et de prioriser davantage le maintien des actifs existants», a indiqué le ministre Girard dans un communiqué.

«Prioriser la réfection des infrastructures existantes nécessitera de faire des choix difficiles, mais nous travaillerons dans le meilleur intérêt des Québécois en respectant notre objectif de retour à l'équilibre budgétaire au plus tard en 2029-2030.»

La Presse Canadienne