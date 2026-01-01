Un plan de 609,6 M$ sur cinq ans pour moderniser l'industrie de l'audiovisuel

La première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 609,6 millions $ sur cinq ans pour mettre en œuvre la Stratégie québécoise de l’audiovisuel 2026-2031, afin d’assurer la pérennité et la vitalité de l’industrie.

Face à la montée de l’intelligence artificielle et des plateformes numériques qui bouleversent les habitudes de consommation, mais aussi les modèles de production et de diffusion, Québec lance sa Stratégie québécoise de l’audiovisuel.

«Notre télévision, nos films et les nouveaux formats web occupent une place centrale dans la culture québécoise», mais «l’audiovisuel est aussi une véritable industrie, qui génère des emplois, qui stimule l’innovation», a écrit la première ministre Fréchette en préface de la stratégie présentée lundi matin à Montréal.

Dans cette stratégie, une priorité est accordée à la jeunesse, notamment par la transformation de Télé-Québec, qui deviendra un média pour les jeunes.

La télévision linéaire ne sera qu’une partie de l’offre de Télé-Québec, qui se concentra sur les jeunes de 9 à 17 ans.

L'objectif de ce «nouveau» Télé-Québec sera de bâtir un «continuum générationnel», qui «consolidera dès l’enfance un lien significatif avec la culture québécoise et qui l’approfondira à l’adolescence».

La Stratégie québécoise de l’audiovisuel se divise en deux phases, une première phase de 240,6 millions $ (2026-2028) et une seconde phase de 369,0 millions $ (2028-2031).

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) recevrait un financement de 100 millions $ pour la «mise en place d’un nouveau programme de financement intérimaire du crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne