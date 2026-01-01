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«Célébrer la vitalité, la richesse et la résilience de la langue française»

Le Canada accueillera le sommet de la Francophonie dans la région d'Ottawa en 2028

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3 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Le Canada accueillera le sommet mondial de la Francophonie de 2028 dans la région d'Ottawa, a annoncé mercredi le premier ministre Mark Carney.

«Nous avons aussi décidé d'amener le monde au Canada pour célébrer la vitalité, la richesse et la résilience de la langue française», a déclaré M. Carney lors d’un événement organisé à midi à l’occasion de la fête du Canada, près de la colline du Parlement.

Le sommet se tiendra dans la région de la capitale, qui englobe Ottawa et les environs de Gatineau.

Le sommet de la Francophonie, qui se tient généralement tous les deux ans, rassemble des dirigeants pour discuter de la situation de la langue française et d’intérêts communs, tels que la démocratie, l’éducation et l’environnement.

La Francophonie regroupe des pays et des régions infranationales ayant un lien avec la langue française, ainsi que des pays ayant des liens historiques avec la France, tels que le Cambodge, l’Arménie et l’Égypte.

Le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick en sont tous membres, tandis que la Nouvelle-Écosse et l’Ontario ont le statut d’observateurs. La plupart des pays francophones d’Afrique sont membres de la Francophonie.

Les sommets de la Francophonie abordent divers thèmes et offrent également aux dirigeants de différents continents l’occasion de se rencontrer.

Mercredi était la date limite pour le dépôt des candidatures des pays souhaitant accueillir le sommet; le Canada a été le seul pays à présenter sa candidature.

Il est possible que d’autres régions aient souhaité accueillir le sommet sans pour autant avoir déposé de candidature publique.

M. Carney pourrait assister au sommet de cette année, qui se tiendra cet automne au Cambodge.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne

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