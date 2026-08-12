Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)
Grève des ingénieurs du gouvernement: 150 chantiers de construction affectés
Environ 150 chantiers de construction sont ralentis ou paralysés par la grève des ingénieurs du gouvernement, estime l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ).
Des chantiers, surtout en région, sont ainsi affectés, déplorent à l'unisson l'ACRGTQ, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec et Bitume Québec.
La grève illimitée de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) a débuté le 6 juillet dernier. Ils sont 1900 ingénieurs, à travailler principalement au ministère des Transports, mais aussi à ceux de l'Environnement, des Affaires municipales, de la Cybersécurité.
En entrevue mercredi, la directrice générale de l'ACRGTQ, Caroline Amireault, a déploré les répercussions de cette grève qui se sont déjà fait sentir, pour certains entrepreneurs et travailleurs, et les répercussions qui vont se poursuivre.
«Pour certains de nos entrepreneurs, la saison 2026, elle est terminée, elle est compromise; il va y avoir des pertes d'argent; il va y avoir des pertes d'emplois. Mais là, on veut que le reste de la saison 2026 et 2027 puisse se réaliser correctement, d'autant plus qu'on est dans un déficit de maintien de nos actifs au Québec», a lancé Mme Amireault.
Elle invite le gouvernement du Québec et l'APIGQ à retourner à la table de négociations pour conclure une entente, pour le bien de tous.
Lia Lévesque, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Fréchette fait le point sur les droits de douane
Les ténors du gouvernement Fréchette et les principaux acteurs économiques du Québec sont réunis jeudi à Montréal pour faire le point sur les nouveaux droits de douane américains de 50 % qui pourraient entrer en vigueur la semaine prochaine. Au début de cette rencontre à huis clos, à laquelle les médias ont eu accès aux cinq premières ...LIRE LA SUITE
Les nouveaux droits de douane pourraient créer des tensions entre les provinces
Des experts préviennent que l'imposition de nouveaux droits de douane américains pourrait semer la discorde entre les provinces canadiennes, permettant ainsi aux États-Unis d'exploiter les griefs régionaux pour imposer des concessions commerciales. Ces droits de douane, que le président Donald Trump menace d'imposer la semaine prochaine, ...LIRE LA SUITE
Geneviève Cotnam est nommée juge en chef de la Cour d'appel du Québec
Le premier ministre Mark Carney a annoncé la nomination de Geneviève Cotnam comme nouvelle juge en chef de la Cour d'appel du Québec. Elle succédera à Manon Savard, qui a quitté ses fonctions le 10 août pour devenir juge surnuméraire. Mme Cotnam est juge à la Cour d'appel du Québec depuis 2018. Elle a fait partie des juges qui avaient ...LIRE LA SUITE