Campagne électorale
Charles Milliard veut aider les entreprises québécoises à faire affaire avec l'État
À quelques jours du déclenchement de la campagne, les promesses électorales se poursuivent. Le chef libéral, Charles Milliard, propose de faire de «l'État un client plus simple, plus rapide et plus fiable» pour les entreprises québécoises.
«Faire affaire avec le gouvernement ne devrait pas être un test d'endurance bureaucratique. Il faut absolument qu'on élimine les exigences et les relations avec l'État québécois qui ne sont pas nécessaires», a affirmé Charles Milliard en point de presse à Lévis vendredi matin.
Le chef libéral a soutenu que plus de 32 000 contrats du gouvernement du Québec ont été attribués, pour près de 32 milliards $, en 2024.
«On veut qu'une part plus grande de cet argent-là reste au Québec. Lorsque les règles applicables le permettent, on va dorénavant obliger une marge préférentielle de 15 % d'achat québécois», a-t-il expliqué.
Charles Milliard promet aussi de rompre avec le principe du plus bas soumissionnaire conforme.
«Le prix, évidemment, compte, surtout compte tenu des finances publiques actuelles, mais la qualité, la durabilité, la performance, l'innovation, l'empreinte carbone doivent devenir des critères importants dans l'approvisionnement public», a expliqué Charles Milliard.
On espère que cela favorise l'octroi de contrats à des entreprises québécoises et l'innovation.
Le capitaine des rouges compte aussi réduire le délai de paiement du gouvernement du Québec à 30 jours, «comme dans le secteur privé».
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le fédéral affiche un déficit de 370 millions $ pour la période d’avril à juin
Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit de 370 millions $ pour la période d’avril à juin de son exercice budgétaire 2026-2027. Dans son rapport mensuel de suivi budgétaire, le ministère des Finances indique que ce résultat est à comparer au déficit de 6,28 milliards $ enregistré pour la même période l’année précédente. ...LIRE LA SUITE
Le Canada renforce son industrie de la défense pour s'émanciper des États-Unis
Le Canada s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs militaires américains. Alors que les dépenses militaires canadiennes montent en flèche, une vague d'entreprises canadiennes se lance dans les marchés publics de la défense. Certaines conçoivent des capteurs à distance pour la vaste région arctique du pays, d'autres ...LIRE LA SUITE
La campagne électorale québécoise sera déclenchée jeudi
Les partis politiques au Québec entameront jeudi matin un marathon de 39 jours pour convaincre les électeurs qu'ils sont prêts à former le prochain gouvernement dans un contexte de turbulence avec la guerre commerciale qui sévit au pays. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, tiendra en matinée un conseil des ministres, après ...LIRE LA SUITE