La campagne électorale sera déclenchée demain

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, déclenchera les élections dès demain.

À cet effet, elle rencontrera à 10 h 30 la lieutenante-gouverneure, Manon Jeannotte, pour lui demander de dissoudre l'actuelle composition de la chambre des élus à l’Assemblée nationale.

Comme l'issue est le scrutin du 5 octobre, il s'agira de la plus longue campagne permise par la Loi électorale, soit 39 jours.

Pour rappel, voici les chefs des principaux partis politiques présents à la prochaine élections : Christine Fréchette pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), Éric Duhaime pour le Parti Conservateur du Québec (PCQ), Paul St-Pierre Plamondon pour le Parti Québécois (PQ), Charles Milliard pour le Parti Libéral du Québec (PLQ) ainsi que Ruba Ghazal et Sol Zanetti (co porte-parole) pour Québec Solidaire (QS).



Concernant le dernier sondage réalisé par Léger, ce 23 août, le Parti Québécois récolterait la première place avec 30 % des voix, suivi à la deuxième place, de la Coalition Avenir Québec et du Parti Libéral du Québec à 23 %. Le Parti Conservateur du Québec suit avec 16 % ainsi que Québec Solidaire avec 7%.