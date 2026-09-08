Guerre tarifaire: Québec annonce de nouvelles mesures

Le gouvernement du Québec annonce de nouvelles mesures «afin d'atténuer le plus possible» les impacts des nouveaux droits de douane imposés récemment par les États-Unis, alors que la réplique des contre-tarifs canadiens est entrée en vigueur aujourd'hui.

Au nombre de celles-ci, un nouveau décret autorise le Centre d'acquisitions gouvernementales à utiliser des stratégies contractuelles favorisant les compagnies québécoises, comme de «réserver des appels d'offres aux entreprises ayant un établissement au Québec ou au Canada et d'exiger en plus que les biens soient produits ou transformés ici.»

Le gouvernement demande également aux sociétés d'État qu'elles adoptent une stratégie d'achat québécois dans le contexte de la guerre tarifaire. Ainsi, ces dernières pourront déroger à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).

De même, pour tous les contrats de construction de moins de 9,2 M$, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Santé Québec et la Société québécoise des infrastructures devront exiger qu'au moins 15 % de la valeur des matériaux et équipements soit québécoise ou canadienne.

Québec procède aussi à la formation d'un groupe tactique qui accompagnera les PME québécoises qui veulent percer les marchés des autres provinces. Cette équipe permettra de trouver des acheteurs, décrocher des contrats, et remplacer des fournitures américaines par des produits d'ici. Investissement Québec International pilotera cette équipe, avec le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et les organismes régionaux d'aide à l'exportation.

De même, «des flexibilités additionnelles» seront mises en place dans la gestion du programme Fonds offensif pour le renforcement des capacités économiques (FORCE) pour faciliter l'accès au financement nécessaire pour répondre aux besoins de liquidités des entreprises, en particulier en permettant le versement accéléré du financement disponible et en permettant à une entreprise de rembourser un prêt existant. Ces modalités plus flexibles seront mises en œuvre dans la gestion du programme par Investissement Québec.