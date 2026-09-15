En vigueur aujourd'hui
De nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur
Une nouvelle série de droits de douane américains visant un petit nombre de produits canadiens est entrée en vigueur mardi, alors que Washington poursuit sa guerre commerciale avec le Canada.
La Maison-Blanche a annoncé la semaine dernière qu'elle imposerait des droits de douane de 50 % sur des produits représentant environ 0,6 % des importations américaines en provenance du Canada.
Les produits ciblés incluent notamment les bateaux à moteur hors-bord et les produits métalliques et papetiers.
Cependant, les autorités américaines ont également indiqué que les droits de douane de 50 % sur des produits représentant environ 0,5 % des importations américaines en provenance du Canada, tels que le ciment, le sucre, le papier hygiénique et les cannes à pêche, seraient supprimés.
Ces nouvelles mesures tarifaires interviennent dans le contexte d’une guerre commerciale en constante évolution entre les deux pays, après que le Canada s’est retiré des négociations officielles le mois dernier.
Selon le premier ministre Mark Carney, les Américains ont formulé, à la dernière minute, des exigences qui auraient discrédité la souveraineté du Canada.
En réponse, le président américain, Donald Trump, a décidé d’imposer des droits de douane sur près de 28 milliards $ de produits canadiens. Ottawa a riposté en instaurant des droits de douane de rétorsion sur des produits américains.
La Presse Canadienne
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