Campagne électorale
Deuxième débat des chefs: Fréchette à l’offensive contre Paul St-Pierre Plamondon
La cheffe caquiste, Christine Fréchette, était, encore une fois, à l’offensive lors du deuxième débat de la campagne électorale. Elle s’est attaquée à son rival péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, même lorsqu’elle était en duel avec un autre chef.
Après le «Face à face» de TVA diffusé mercredi, les cinq chefs ont croisé le fer lors d’un second débat jeudi en soirée, cette fois organisé par Noovo.
La formule proposait 20 duels, donc des débats entre deux chefs, avec, chaque fois, une question précise.
Après avoir affirmé que le référendum créerait de l'instabilité politique, Christine Fréchette a dit avoir besoin de savoir de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon ce qui arrivait à l’année 1 d’un Québec souverain.
Une question qui a fait tiquer son interlocuteur de ce duel, qui était en fait le chef libéral, Charles Milliard. «Là vous êtes en débat avec moi Mme Fréchette», lui a-t-il répondu.
La cheffe caquiste a ensuite rappelé que Paul Saint-Pierre Plamondon avait qualifié le troisième lien de projet de «gnochon». Or, cette fois, elle était en débat avec la porte-parole solidaire Ruba Ghazal.
Quelques minutes plus tard, le chef péquiste s’est défendu. «C'est la version de la CAQ, la feuille de chou déposée par la CAQ que j'ai qualifiée de gnochon», a-t-il dit.
Christine Fréchette n’a pas tardé à contre-attaquer. «Le 130 millions $ que veut mettre M. Paul St-Pierre Plamondon dans l'organisation de son référendum, moi, je veux le mettre dans l'éducation», a-t-elle affirmé.
La cheffe caquiste a aussi profité de son mot d’ouverture pour associer le référendum à l’incertitude.
Le PQ est toujours premier dans les intentions de vote.
Thomas Laberge, La Presse Canadienne
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