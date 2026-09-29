Alerte: les interdictions d'importation canadienne de Trump entrent en vigueur

Le président américain Donald Trump a intensifié sa guerre commerciale avec le Canada en imposant des interdictions pures et dures sur les importations de certains produits canadiens.

Ces interdictions, annoncées précédemment, concernent notamment certaines boissons alcoolisées, des produits laitiers dérivés et des motocyclettes, entre autres.

Elles sont entrées en vigueur à 00 h 01 (heure de l'Est).

Si les restrictions commerciales imposées aux produits canadiens ne devraient pas avoir d’impact significatif sur la croissance économique du Canada à court terme, elles marquent une nouvelle fracture dans les relations entre Ottawa et l’administration Trump.

Interrogé lundi sur ces interdictions, M. Trump a réitéré son affirmation selon laquelle le Canada agissait mal avec les États-Unis, ajoutant tout de même qu’il pensait qu’un accord commercial serait conclu dans les semaines à venir.

Le bureau de Dominic LeBlanc, ministre du Commerce Canada-États-Unis, a déclaré lundi que sa priorité absolue restait de «protéger et de soutenir les travailleurs, les agriculteurs, les familles et les entreprises canadiennes face à ces mesures injustifiées».

Kelly Geraldine Malone, La Presse Canadienne