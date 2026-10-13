Chef du Parti conservateur du Canada
Poilievre se rend à Détroit pour plaider en faveur d'un «libre-échange sans tarifs»
Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, se rendra mardi à Détroit, où il compte plaider en faveur d'un commerce sans droits de douane, en mettant l'accent sur le secteur automobile.
Après une conférence de presse à Windsor, en Ontario, M. Poilievre traversera la rivière pour se rendre à Détroit, où il rencontrera des chefs d’entreprise et accordera des entrevues à la presse américaine.
Dans un communiqué, le Parti conservateur a expliqué que M. Poilievre «demandera la fin des tarifs et la conclusion d’un accord qui protège les travailleurs canadiens tout en offrant des avantages des deux côtés de la frontière».
La guerre commerciale est un enjeu central de la campagne pour les élections de mi-mandat aux États-Unis dans le Michigan, qui est le berceau de l'industrie automobile américaine.
Mike Rogers, candidat républicain au Sénat dans le Michigan, a publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle il affirme que «le Canada n’est pas notre ennemi», bien qu’il ait auparavant soutenu les droits de douane.
Lors d’un débat avec son adversaire démocrate Abdul El-Sayed, la semaine dernière, M. Rogers a affirmé qu’il souhaitait la conclusion d’un accord avec le Canada. À son avis, les droits de douane actuels sont trop élevés.
Les États-Unis appliquent actuellement des droits de douane de 25 % sur les voitures canadiennes. Le président Donald Trump a menacé de porter ce taux à 50 % à compter du 1er janvier, en réponse aux droits de douane de rétorsion imposés par le Canada.
David Baxter, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Carney annonce un éventuel programme de remises à l'achat de thermopompes
Le premier ministre Mark Carney annonce jeudi son intention de mettre en place un nouveau programme permettant à tous les ménages canadiens qui ont besoin de changer leur système de chauffage vieillissant d’accéder rapidement à des subventions pour migrer vers une thermopompe. Le programme, qu’Ottawa finalise dans le but qu’il soit lancé ...LIRE LA SUITE
La suspension de la taxe d’accise profite davantage aux familles à revenus élevés
La suspension de la taxe d’accise sur le carburant par Ottawa offre un allègement plus important à la pompe aux ménages les plus aisés, principalement parce qu'ils consomment davantage de carburant, indique le Bureau de la directrice parlementaire du budget (BDPB) dans un nouveau rapport. Le gouvernement fédéral a temporairement suspendu la ...LIRE LA SUITE
Le Québec aura une place centrale dans son projet de «Canada fort»
Le premier ministre fédéral Mark Carney, qui promet de rendre l'économie plus résiliente et le commerce plus diversifié, soutient que la place du Québec dans ce qu'il appelle son projet de «Canada fort» sera centrale. «La place du Québec au Canada fort est au centre du Canada fort», a-t-il lancé, mercredi, au cours de la période des ...LIRE LA SUITE