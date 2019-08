Le 8 septembre, on adopte un arbre à la Ville de Carignan

Le dimanche 8 septembre, la Ville de Carignan invite les citoyens intéressés à adopter un arbre de calibre moyen (1,5 mètre) afin de regarnir leur propriété. Au total, 250 arbres seront offerts gratuitement à la population carignanoise.

L’objectif est de contrer les émissions de gaz à effet de serre et de profiter des services offerts par les arbres qui procurent de l’ombre aux résidences, embellissent les communautés, empêchent l’érosion et protègent la biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats aux plantes, aux oiseaux et aux animaux.

Cette action s’ajoute aux nombreux plants d’arbre distribués à la population dans le cadre de la Journée de l’arbre en mai de chaque année, ainsi qu’aux 2 000 arbres et arbustes qui ont été plantés ce printemps ou qui seront placés en terre cet automne sur les terrains publics de la Ville.

Les personnes intéressées pourront se présenter au garage municipal (2555, chemin Bellevue) à partir de 9 h le dimanche 8 septembre.

Diverses essences d’arbre seront disponibles :

Érable rouge

Érable argenté

Amélanchier du Canada

Bouleau jaune

Peuplier deltoïde

Micocoulier occidental

Chêne rouge d’Amérique

Tilleul d’Amérique

Les arbres distribués :

Seront en pot;

Mesureront environ 1, 5 m de haut.

Aucune réservation n’est nécessaire. Une preuve de résidence sera exigée pour prendre possession d’un arbre.

Premier arrivé, premier servi!

Consultez notre « Guide de reboisement » accessible en ligne à villedecarignan.org pour connaître les meilleures pratiques en matière de plantation