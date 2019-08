Modification à l'horaire des services municipaux

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient à informer les citoyens qu’en raison de la fête du Travail, des changements sont prévus à l’horaire des services municipaux.

Hôtel de ville et services municipaux : Fermé le lundi 2 septembre.

Fermé le lundi 2 septembre. Pour toute urgence relative aux travaux publics, veuillez vous adresser au Service de police en composant le 450 359-9222, option 1. Transport en commun: Circuits interurbains, urbains et taxibus : service du dimanche le lundi 2 septembre. Le terminus sera ouvert de 8 h à 20 h le 2 septembre.

Transport adapté

Réseau Dolbec ET Transbus Transport : horaire régulier. Réservations : fermé le lundi 2 septembre



Pour tout déplacement les 1, 2 et 3 septembre, les usagers sont priés de réserver au plus tard à 15 h, le samedi 31 août. Pour tout renseignement au sujet des horaires d’autobus, les citoyens sont invités à contacter le 450 359-6024, sans frais le 1-844-359-6024 ou à consulter le site de la municipalité : www.sjsr.ca/horaire-96 ou via lien www.sjsr.ca/horaire-urbain.