Ajout d’une piste cyclable et d’un parc canin temporaire sur le golf de Beloeil

La Ville de Beloeil a conclu une nouvelle entente d’une durée de cinq ans, renouvelable, avec le Club de golf Beloeil. Elle porte essentiellement sur les conditions d’utilisation du terrain de golf durant la période hivernale du 1er décembre au 31 mars inclusivement.

En ce sens, et à la demande de ses citoyens, la Ville compte mettre en place comme nouveau service un parc canin temporaire dans la section du champ de pratique. Sous la surveillance de leur propriétaire, les chiens pourront alors être sans laisse dans cet espace clôturé de façon sécuritaire et réservé à cette fin. Il sera démonté à compter du 1er avril de chaque année, soit avant la reprise des activités du Club de golf. Rappelons qu’en tout temps, et conformément à la réglementation en vigueur, les chiens doivent être en laisse à l’extérieur du parc canin.

L’entente prévoit également que la Ville soit en mesure de poursuivre l’aménagement et l’entretien des pistes de ski de fond ainsi que des sentiers pour la marche et la raquette.

Parmi les autres nouveautés, mentionnons l’acquisition d’une bande de terrain nécessaire à la Ville pour l’aménagement d’une toute nouvelle piste cyclable en bordure du golf, près du boulevard Yvon-L’Heureux Nord.

« Cette démarche s’inscrit dans une vision de promouvoir les saines habitudes de vie et de bonifier notre réseau cyclable, en plus de favoriser les déplacements actifs sur notre territoire », explique Mme Renée Trudel, mairesse suppléante de Beloeil, en faisant référence à la planification stratégique 2018-2028 de la Ville.

De plus, durant la saison estivale, les citoyens auront la possibilité de bénéficier d’un rabais de 10 % du tarif régulier pour chaque partie lors des heures d’ouverture au public, sur présentation de la carte Accès Beloeil.

Par cette entente, la population beloeilloise aura droit à un accès privilégié au terrain de golf, et ce, tout au long de l’année.