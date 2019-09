Des étudiants du cégep Édouard-Montpetit encouragés à persévérer

Pour les encourager à persévérer, dix-sept étudiants du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique, dans des programmes d’études menant à des domaines où la main-d’œuvre est insuffisante, ont reçu une bourse d’études, à l’occasion de la rentrée de l’automne 2019.

En effet, pour une deuxième année consécutive, le Cégep a pu remettre ces bourses à ces étudiants grâce à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Celle-ci remet 1 000 bourses de 1 700 $ chacune à des établissements d’enseignement de formation professionnelle et technique à travers le Québec, afin d’augmenter le nombre d’inscriptions dans les programmes d’études ciblés et de favoriser la persévérance scolaire.

Ainsi, les onze étudiants de deuxième année en techniques de l’Informatique, d’Intégration multimédia et de Soins infirmiers du campus de Longueuil et les six étudiants en Techniques de génie aérospatial de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont reçu 500 $ au mois d’août 2019 et recevront 1 200 $ s’ils obtiennent leur Diplôme d’études collégiales (DEC) en quatre ans ou moins. Les récipiendaires devaient avoir entamé leurs études à l’automne 2018 ou l’hiver 2019, être inscrits à temps plein et avoir réussi tous leurs cours de la première session.

Mentionnons également que les nouveaux étudiants admis à l’automne 2019 ont été informés de leur admissibilité à ce programme puisque la CPMT a confirmé la remise de nouvelles bourses l’année 2019-2020.

« Encore une fois, la CPMT remet des bourses à des étudiants persévérants qui verront leurs efforts récompensés non seulement par la réussite de leur DEC associée à la remise de la deuxième bourse, mais aussi par le grand éventail de possibilités que le marché du travail leur offrira au terme de leurs études au cégep Édouard-Montpetit. Je suis convaincue que tout le personnel du cégep qu’ils côtoieront mettra tout en œuvre pour favoriser leur réussite scolaire », a conclu Josée Mercier, directrice des études du cégep Édouard-Montpetit et de l’ÉNA.

Sur la photo : Les récipiendaires des bourses de la CPMT en compagnie d’acteurs de leur réussite, au campus Longueuil du cégep Édouard-Montpetit. À l’avant : Chantale Beaudoin, aide pédagogique individuelle, Meg-Anne Tétrault et Marine Mageau, étudiantes en Soins infirmiers, Isabelle Larochelle, coordonnatrice du programme Techniques d’intégration multimédia (TIM), Juliette Gagnon, Elena Jean-Michel, Mathieu Guérin et Robin Laperrière, étudiants en TIM. À l’arrière : Philippe Bergeron et Xavier Fortin, étudiants en Techniques de l’informatique, Belhachemi Ouldali, coordonnateur du programme de Techniques de l’informatique, Michel Trépanier, aide pédagogique individuel, Marie-France Rémillard, coordonnatrice du programme de Soins infirmiers, Vincent Duchesne, directeur adjoint des études, Simon-Olivier Desautels, Jean-Christophe Gagnon, Louis-Philippe Perron, étudiants en TIM, et Mona Josée Lachance, aide pédagogique individuelle