Ouverture de la chasse : la SQ rappelle la règlementation en vigueur

Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident.

Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.

À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre sécurité, ainsi qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. Vous devez entreposer vos armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu, respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes à feu de façon prudente. En agissant de manière responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.

Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :

Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide.

Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur (non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)

Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de l’autorisation de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons autorisées)

Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les carabines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des armes à feu du Québec.

Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’enregistrement du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada.

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.

Le respect des autres dans l’intérêt de tous

Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de pratiquer cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions.

Utilisation des armes et visibilité

Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante de la cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.

Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731- 4000.

Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !

La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet d’une analyse.