Montant record pour le 25e tournoi de golf RBC au profit de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit

C’est le 5 septembre 2019 au Country Club de Montréal qu’a eu lieu la 25e édition du tournoi de golf RBC au profit de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. L’événement, sous la présidence d’honneur de Nathalie Paré, vice-présidente régionale, Services financiers à l’entreprise, Direction du Québec, RBC Banque Royale, et de Pierre Bourdon, président, Les Constructions Serbec, a permis d’amasser un montant record de 126 210 $. Une somme qui permettra de soutenir les étudiants-athlètes des équipes sportives du Cégep dans leur passion et de les appuyer dans leur réussite scolaire.

Tous les fonds recueillis dans le cadre du tournoi de golf RBC viennent directement appuyer les quelque 300 athlètes qui font rayonner le cégep Édouard-Montpetit à travers 12 disciplines. Entre autres, en bonifiant les équipements et les installations déjà existants et en permettant aux étudiants-athlètes de bénéficier du meilleur encadrement possible dans la pratique de leur sport et dans la poursuite de leurs études. « Mais la contribution de RBC va au-delà de nos équipes sportives, » souligne Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. « En réalité, c’est toute la communauté de Longueuil qui en bénéficie lorsqu’elle fréquente nos installations. »

Au fil des ans, grâce à l’organisation de ce tournoi, ce sont près de 2M$ qui ont pu être versés à la Fondation pour la mise en place de projets ou d’infrastructures qui ont servi le Cégep et son Centre sportif, le plus grand de tout le réseau collégial. Par exemple, deux salles de sport modernes et multifonctionnelles ont été construites pour permettre l’entraînement par circuit et les cours de spinning. En 2018, les fonds recueillis ont permis à l’équipe de hockey féminine des Lynx de se doter d’un tout nouveau vestiaire adapté.

« Depuis 25 ans, cet événement nous permet de jouer un rôle important auprès de la relève sportive et de contribuer, à notre façon, à leur succès. Car au-delà de l’activité physique, le sport apprend aux jeunes l’importance de se dépasser, de travailler en équipe et de persévérer. Des aptitudes qui leur serviront toute leur vie! », mentionne Nathalie Paré.

Les athlètes RBC Marie-Philip Poulin et Alex Harvey appuient les Lynx

Des étudiants-athlètes des Lynx étaient présents toute la journée pour accueillir les partenaires et leurs invités et animer des activités sur le terrain. D’ailleurs, les joueuses de l’équipe de hockey ont eu toute une surprise en rencontrant l’une de leurs idoles : Marie‑Philip Poulin, triple médaillée olympique en hockey sur glace. Elle y était pour parler de son parcours, inspirer les jeunes athlètes à poursuivre leurs rêves et du même coup, remercier les partenaires de leur permettre de les réaliser.

Alex Harvey, athlète olympique et multiple médaillé en ski de fond aux Championnats du monde, était lui aussi présent pour encourager la relève sportive d’Édouard-Montpetit et témoigner de son expérience à titre de jeune athlète. Un témoignage qui a plu à l’ensemble de l’auditoire.

Sur la photo: Dévoilement du montant amassé avec Éric Bronsard, directeur du Centre sportif du cégep et des équipes sportives Lynx, Alex Harvey, athlète olympique RBC multimédaillé, les coprésidents d'honneur Nathalie Paré, vice-présidente régionale, Services financiers à l’entreprise, Direction du Québec, RBC Banque Royale et Pierre Bourdon, président, Les Constructions Serbec, Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation du cégep, Sylvain Lambert, directeur général du Cégep et Serge Brasset, président de la Fondation du Cégep.