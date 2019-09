Un nouveau parc-école à Saint-Denis-sur-Richelieu

C’est le 5 septembre dernier qu’avait lieu l’inauguration de la phase 1 du parc-école de l’école Saint-Denis à Saint-Denis-sur-Richelieu. Cet événement s’est déroulé en présence d’élèves, des membres du comité de la cour d’école, de représentants de la Commission scolaire des Patriotes, des différents donateurs et des dignitaires.

Depuis quelques années, l’école est en mode saines habitudes de vie avec la mesure « On bouge au cube! », le programme BOKS, la course annuelle, le jardin scolaire, le mois de l’éducation physique, le choix santé, le mois de l’alimentation, le bar à salade, le club de course, les cours de danse, le basketball, les jardins intérieurs en tour, le mini-volley et de nombreuses autres activités centrées sur le bien-être. Un esprit sain dans un corps sain, rien de moins!

Le but était clair : ramener la nature dans la cour d’école, favoriser les jeux actifs et créer un lieu rassembleur et chaleureux. L’ajout de parcours moteurs de type hébertisme allait alors de soi puisque le bois comme matériau principal a été privilégié.

Grâce à tous ces efforts, la phase 1 est complétée et le résultat est phénoménal. Le parc-école s’est fait une beauté et ce n’est que le début.

« La phase 2 est déjà bien entamée et grâce au programme d’embellissement des cours d’école du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, nous sommes plus que positifs pour la continuité du projet », souligne le directeur Marc-André Meunier.