Participez à Sécurité Premier emploi et au Défi prévention jeunesse

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les écoles de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu à soumettre des projets visant à informer les jeunes sur les droits et les responsabilités des travailleurs ou l’adoption de comportements sains et sécuritaires. Par ce programme, la CNESST espère les voir développer une culture de la prévention qui les suivra dans toutes les sphères de leur vie.

Jusqu’au 18 octobre prochain, les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et les cégeps pourront soumettre des projets pour le volet Sécurité Premier emploi. Ce volet vise à amener les jeunes à repérer différents risques pouvant se présenter dans un milieu de travail, à trouver des solutions pour les éliminer, et à ainsi prévenir cles accidents. L’aide financière accordée pour un projet admissible est de 300 $.

À cette même date, les écoles primaires pourront soumettre des projets pour le volet Défi prévention jeunesse. Celui-ci a pour but d’aider les jeunes à détecter les risques dans leurs activités quotidiennes, et de savoir comment les éliminer tout en les sensibilisant à la prévention.

L’aide financière accordée pour un projet admissible est de 200 $.

La CNESST met à la disposition des enseignants qui souhaitent soumettre un projet dans le cadre du volet Défi prévention jeunesse des projets clés en main (Kinga), disponibles dans le site jeunesautravail.com/enseignants.

Ces activités clés en main sont divisées par cycle scolaire pour offrir du contenu adapté aux différentes phases de développement des élèves, et ainsi contribuer au développement de compétences en matière de prévention des lésions professionnelles chez les jeunes d’âge scolaire ou avant leur arrivée sur le marché du travail.

Êtes-vous admissible?

Pour être admissible, le projet doit être lié à un premier emploi, cibler un risque présent en milieu scolaire ou être en lien avec l’une des lois du travail, en plus de susciter la participation active des élèves.

Pour participer, visitez le site Web : jeunesautravail.com/enseignants