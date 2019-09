Dominic Champagne, Michel Rivard et Yves Duteil participent à l’initiative Le français s’affiche.

En ce mois de septembre 2019, le cégep Édouard-Montpetit invite toute la communauté à visionner le témoignage de Dominic Champagne, ainsi qu’à lire les entrevues accordées par Michel Rivard et Yves Duteil pour découvrir, entre autres, ce que représente le français pour eux.

La population est également invitée à visiter la toute nouvelle page Facebook du Français s’affiche. Grâce à cette vitrine, Le français s’affiche bénéficie d’un canal supplémentaire pour poursuivre sa mission visant à contribuer au développement d’une bonne maitrise de la langue française et à promouvoir la richesse et l’importance du français.

Une langue vivante, une langue du cœur

C’est d’ailleurs de la richesse de la langue française que le militant écologiste, dramaturge et metteur en scène Dominic Champagne parle lorsqu’il la qualifie de vivante. Elle bouge, se transforme, va à sa propre rencontre, mais aussi à la rencontre de l’autre et, de ce fait, s’enrichit. La langue détermine les limites du monde dans lequel on vit et nous entraine dans différents voyages ainsi que dans des œuvres d’écrivains s’en étant servis pour bâtir des mondes qui « rassemblent l’humanité dans ce qu’elle a de plus beau, c’est-à-dire la vie de l’esprit. »

De son côté, Michel Rivard affirme que le français, c’est la « langue de [son] cœur et le cœur de [sa] vie ». Pour lui, la survie de la langue française « passe par l’amour de la langue ». Et cet amour, comme celui de la lecture, de la poésie et de la littérature, ce sont ses professeurs et ses parents qui lui ont transmis. Comme il l’affirme : « On ne peut pas bien écrire si on ne lit pas. Quand on lit et qu’on lit toutes sortes de choses, tout va suivre. On voit que le français et ses règles ne sont pas un carcan. Quand on les connaît, on peut les dépasser, les transgresser et y revenir quand on en a besoin ».

« La langue de chez nous »

Quant à Yves Duteil, il continue d’interpréter La langue de chez nous, cette chanson dédiée à Félix Leclerc, qu’il a écrite pour célébrer le français, la langue, selon lui, « de l’immatériel, de la poésie, des émotions, des sentiments, de l’art et de la littérature ». Rappelant que le français est une des langues les plus répandues sur la planète, il souligne que toutes les langues et toutes les cultures gagnent à se côtoyer en cultivant leurs particularités, sans pour autant s’écraser ; la diversité des langues et des cultures étant vue comme un enrichissement.

Parmi les autres nouveautés de la vitrine Web Le français s’affiche, se trouvent la suggestion de lecture de Florence Beauregard, diplômée du Cégep, et la première capsule du nouveau jeu linguistique intitulé Vox populi autour d’une langue, où l’on peut découvrir quel est le premier mot qui vient en tête aux étudiants du Cégep, au campus de Longueuil comme à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), lorsque l’on parle d’environnement.

Le français s’affiche en bref

Lancée en décembre 2015, la vitrine Web intitulée Le français s’affiche se veut un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Ce contenu, à la fois ludique et dynamique, permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. Le français s’affiche vise également à outiller le personnel et les étudiants dans leur pratique du français en proposant une foule d’outils et d’exercices pratiques pour parfaire ses connaissances et sa maîtrise de l’orthographe, la grammaire, la ponctuation et la syntaxe.